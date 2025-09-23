Кабмин обсудит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Подготовили законопроект об уровне МРОТ с 2026 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ 24 сентября на очередном заседании рассмотрит проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

В рамках бюджетного пакета на заседание также выносятся прогноз социально-экономического развития РФ на предстоящую трехлетку, проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, проекты бюджетов Соцфонда и Федерального фонда ОМС.

Подготовлен законопроект об уровне МРОТ с 2026 года - Минтруд предлагал установить его в размере 27 093 рубля (в таком случае рост составит 20,7%). Заявлен законопроект о тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026-2028 годы.

Другие темы

Будет также рассматриваться ряд других вопросов. Среди них - инициатива, направленная на сокращение нелегального оборота табака, и законопроект, который введет лицензирование деятельности по оптовому и розничному обороту табачной и никотинсодержащей продукции.

Будет поднят вопрос об административной ответственности для производителей и импортеров товаров, которые не утилизируют отходы производства должным образом или же уклоняются от уплаты экологического сбора.

Несколько тем касается дорожной сферы. Планируется обсудить положение о придорожных полосах автомобильных дорог. В повестке также законопроект, направленный "на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям".

Речь пойдет и о выделении субсидий Иркутской области на покрытие расходов, связанных со строительством школы на 1 275 мест в Братске.

Помимо этого будут рассматриваться изменения в положения о Федеральной таможенной службе и о Минфине РФ.