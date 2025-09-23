На РИФ-2025 обсудят цифровой суверенитет и экспорт российских ИТ-решений

Также планируется обсуждение новых моделей развития бизнеса, вопросы кибербезопасности и защиты интеллектуальной собственности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский интернет-форум (РИФ-2025), который пройдет с 24 по 26 сентября на площадке Moscow Country Club, соберет лидеров ИТ-индустрии, представителей государства и бизнеса, а также молодых специалистов. Они обсудят темы цифрового суверенитета, новые модели развития бизнеса, перспективы экспорта отечественных ИТ-решений, вопросы кибербезопасности и защиты интеллектуальной собственности.

Как рассказали ТАСС в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), которая выступает организатором мероприятия при поддержке Минцифры РФ, для участников подготовлена масштабная программа, которая охватывает стратегические дискуссии, форсайт-сессии, практические кейсы и нетворкинг-интерактивы. "В центре внимания - цифровой суверенитет, новые модели развития бизнеса, перспективы экспорта отечественных ИТ-решений, вопросы кибербезопасности и защиты интеллектуальной собственности", - добавили в пресс-службе ассоциации.

Что планируется

Главным новшеством форума в этом году, по данным РАЭК, станет "Кибердача", в рамках которой участники смогут посетить "дома" ведущих компаний и организаций. В каждом доме, как планируется, будут представлены игры, квизы, мастер-классы, лекции и вечерние активности для гостей.

"К примеру, в "Доме "Яндекса" расположится проект "Добро пожаловать в НИИ ИИ", в "Доме VK" - "цифровая лаборатория", "Дом LOOKY" представит виртуальную примерочную и нейроаватары, а "Дом доменов" - "Кризисную комнату" и лекции о DNS. И это только часть уникального киберпространства", - рассказали в пресс-службе.

Согласно программе, по теме цифрового суверенитета и инфраструктуры будет проведено мероприятие Координационного центра доменов .RU/.РФ и РОСНИИРОС, в ходе которого будет показано, как развивается национальное доменное пространство и какие проекты формируют основу рунета. Также компания "Солар" поделится аналитикой о киберугрозах и подходами к устойчивой защите, а "Ростелеком" представит "критически важные решения для страны".

Кроме того, телеком-индустрия будет представлена компаниями МТС, "Мегафон" и "Билайн". Планируется, что компании вынесут на обсуждение тренды в ИИ, big data и ИТ-сервисах для бизнеса. Также планируется, что в рамках РИФ-2025 RWB представит креативные и коммуникационные сервисы.

"Такое объединение телеком-операторов, медиа, маркетплейсов, ИТ-гигантов и киберзащитников превращает РИФ-2025 в пространство, где обсуждаются не только технологии, но и все, что связано с их применением - от безопасности и экономики данных до медиа, образования и культуры", - считают организаторы.

