Эксперты намерены обсудить стратегии инвестирования и эффективных инструментов управления капиталом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет! Санкт-Петербург" пройдет сегодня на правом берегу Невы - в Loft Hall. Это первый форум "Россия зовет!" в северной столице.

На площадке встретятся ведущие участники финансового рынка. Ожидается, что эксперты обсудят стратегии инвестирования и эффективных инструментов управления капиталом.

Ключевая цель форума - содействовать развитию инвестиционной культуры в России, делая доступной профессиональную экспертизу клиентам в разных регионах страны.

Как заявляют организаторы форума, программа объединит стратегические и практические дискуссии с участием регуляторов и бизнес-лидеров. Также участников ждут встречи с представителями крупнейших российских эмитентов, презентация инвестиционной стратегии на четвертый квартал 2025 года. Особое внимание будет уделено обсуждению ключевых инструментов - от акций и облигаций до фондов и криптоактивов.

Для корпоративных клиентов предусмотрены специальные сессии по управлению ликвидностью и структурированию корпоративных фондов с участием казначеев крупнейших компаний из сферы ретейла, промышленности и IT. Также в программе открытый диалог с эмитентами и мастер-класс по альтернативным инвестициям.

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит с 2009 года. В этом году помимо Санкт-Петербурга форум будет в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Международные инвесторы традиционно встретятся на московской площадке форума в декабре.

