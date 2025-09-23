Жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пользователи из РФ отмечают сбой в работе платформы Steam. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным портала, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, к 01:25 мск за час 4 045 человек пожаловались на работу платформы. 63% пользователей отметили общий сбой, 20% - сбой в работе сайта, 7% - сбой мобильного приложения, 7% - сбой личного кабинета, свидетельствуют данные Downdetector.

Жалобы поступают из Санкт-Петербурга (3% пользователей), Москвы, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей (по 2% на каждый регион).

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются игровые новости, компьютерные игры и обновления для них. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.