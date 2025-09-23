Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова поделилась, что до конца года можно ожидать роста этого показателя на 3-4%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средняя номинальная зарплата в России по данным на июнь 2025 года составила 103,2 тыс. рублей, до конца года можно ожидать роста этого показателя на 3-4%. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"В России, по данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тыс. рублей, что почти на 16% выше данных прошлого года", - отметила Финогенова.

Эксперт указала, что более точным показателем считается медианная зарплата. Он означает, что всех работников условно делят на две равные части: первая половина получает больше этого уровня, вторая - меньше. Медианная зарплата в июне достигла 66,2 тыс. рублей, увеличившись на 14,5% с начала года и на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. С учетом инфляции в 3,8% за первое полугодие реальный рост медианной зарплаты составил 10,7%, подчеркнула Финогенова. При этом постепенно темпы замедляются.