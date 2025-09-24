Продажи летом снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в данных совместного исследования сервиса ЮMoney и аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Продажи бытовой техники и электроники в РФ за летние месяцы 2025 года снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса ЮMoney и аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (есть в распоряжении ТАСС).

"Общая картина на рынке свидетельствует о сдержанности потребления. В июне - августе 2025 года число покупок бытовой техники снизилось на 3% год к году, а средний чек вырос на 10%, до 8 984 рублей", - приводится в исследовании оценка ресурса "Чек индекс".

При этом, по данным ЮKassa, в летние месяцы 2025 года оборот в сегменте бытовой техники в интернете вырос на 36% год к году, число оплат увеличилось на 47%, а средний чек снизился на 8%, до 15 651 рубля.

"Ключевой драйвер роста онлайн-продаж - цифровизация покупательских привычек. Онлайн-каналы предоставляют потребителям возможность детально сравнивать характеристики товаров и цены, что особенно важно для технически сложных товаров", - говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По ее словам, дополнительным стимулом онлайн-рынка служат программы трейд-ин и рассрочки, которые активно развивают интернет-ретейлеры.

В то же время в категории бытовой электроники наблюдается несколько иная картина. По сравнению с прошлым летом оборот этого сегмента в ЮKassa вырос на 31%, число оплат - на 17%, а средний чек - на 12%, до 14 556 рублей. Более сдержанный рост числа транзакций при увеличении среднего чека говорит о том, что покупатели готовы инвестировать в более дорогие смартфоны, мощные ноутбуки и современные гаджеты и идут за этим в онлайн.