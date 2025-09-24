Действие товарного знака Coca-Cola в России истекает 31 октября 2025 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Американская компания The Coca-Cola Company в конце октября 2025 года может потерять право на товарный знак Coca-Cola в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), заявка на товарный знак Coca-Cola поступила в декабре 1936 года и истекает 31 октября 2025 года. Товарный знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - питательные и тонические напитки.

Кроме того, правообладатель многократно подавал новые заявки на регистрацию товарного знака в России, продлевая при этом его действие, следует из данных Роспатента.

В марте 2022 года американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории РФ, но в российских магазинах можно приобрести напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.