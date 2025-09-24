Это связано с ужесточением денежно-кредитной политики со стороны регулятора, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в августе 2025 г. увеличилась на 1,9 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,1% (в 2024 г. - 76,2%), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на розничные кредиты увеличилась на 0,1 п. п. (в июле 2025 года - 78%).

Среди 20 регионов - лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли отказов в августе 2025 года были отмечены в Кемеровской области (80,1%), Краснодарском крае (79,7%), Новосибирской области (79,7%), а также в Ставропольском крае (79,3%) и Челябинской области (79,1%). А наименьшие доли отказов в топ-20 регионов были зафиксированы в Москве (73,5%), Нижегородской области (73,8%), Санкт-Петербурге (74,6%) и Московской области (76,2%).

При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была отмечена в Алтайском крае (+2,8 п. п.), Башкирии (+2,4 п. п.), Кемеровской (+2,3 п. п.) и Новосибирской (+2,3 п. п.) областях, а также Краснодарском крае (+2 п. п.). Однако в двух регионах из топ-20 данный показатель снизился - в Москве (-1 п. п.) и Московской области (-0,1 п. п.).

"Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты росла со второй половины 2024 года по причине проведения регулятором жесткой денежно-кредитной политики, включая ужесточение макропруденциальных ограничений. Несмотря на некоторую стабилизацию доли отказов в последние три месяца (78-79%), аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.