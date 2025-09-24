В Воронежской области компании с высоким ЭКГ-рейтингом получают госуслуги быстрее

Как отметил губернатор региона Александр Гусев, в некоторых сферах скорость их оказания увеличивается вдвое

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Возможность ускоренного получения государственных и муниципальных услуг для компаний с высоким ЭКГ-рейтингом дают наибольший эффект для развития ответственного бизнеса в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее в своем Telegram-канале Гусев написал, что в Воронежской области выросло число компаний, соответствующих критериям ЭКГ-рейтинга.

"Мы считаем, что наибольший эффект [для развития ответственного бизнеса] дает возможность ускоренного получения государственных и муниципальных услуг. Например, ускоренное получение в пользование водного объекта (за 10 дней вместо 30), получение градостроительного плана земельного участка (за 7 дней вместо 14), регистрация права собственности на объекты недвижимости (1 день вместо 7) и другие. Но, конечно, не менее важна и дополнительная финансовая поддержка. В данный момент заявки ответственных организаций рассматриваются в рамках отбора на право получения субсидий регионального министерства сельского хозяйства и грантов областного Фонда развития промышленности", - сказал он.

Гусев добавил, что в Воронежской области создана правовая база, которая определяет условия и порядок присвоения компании статуса ответственной организации. "Благодаря этому дополнительной областной поддержкой могут воспользоваться юридические лица с ЭКГ-рейтингом от 91 балла, выручкой от 120 млн рублей и численностью сотрудников более 15 человек. Этим требованиям соответствуют более 200 юридических лиц, из них статус ответственной организации присвоен уже 35 компаниям", - подчеркнул он.

Кроме того, губернатор Воронежской области добавил, что в региональном законодательстве закреплены финансовые и нефинансовые меры поддержки для ответственных компаний. Так, в регионе снято ограничение по минимальному объему инвестиций для получения статуса "особо значимый инвестпроект", в два раза снижены требования для получения земельного участка в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, снижена ставка по займам регионального Фонда развития промышленности. Помимо этого, в Воронежской области увеличен размер грантов на проведение научно-исследовательских работ, на предоставление банковской гарантии по договорам займа, а также уменьшена ставка по микрозаймам для малого и среднего бизнеса.

В качестве мер нефинансовой поддержки компаний Гусев назвал сокращение в среднем в два раза сроков оказания государственных и муниципальных услуг в ряде сфер - от архитектуры и градостроительства до дорожной деятельности, природных ресурсов и экологии, имущественных и земельных отношений.

О рейтинге

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Это инструмент оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом - 7 млн предприятий. В него включены 95% хозяйствующих субъектов страны: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.