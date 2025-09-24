Министр экономики республики Теймураз Миквабия отметил, что по заполняемости были вопросы в связи с тем, что курсирование началось в конце сезона

СУХУМ, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство экономики совместно с Министерством туризма Абхазии планируют включить перевозку на судах с подводными крыльями "Комета" в туристические пакеты, что будет способствовать увеличению пассажиропотока. Об этом сообщил ТАСС министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

"В текущем году между городами Сочи и Сухум было несколько рейсов "Кометы" - пассажирского судна вместимость порядка 150 пассажирских мест. Это направление для нас новое, планируем в следующий курортный сезон, прямо с самого начала сезона, выйти на максимальную мощность. Мы прорабатываем это направление совместно с нашим министерством туризма для того, чтобы привлечь туроператоров, чтобы перевозка пассажиров входила в часть туристического пакета, и тем самым увеличить пассажиропоток. Все будет зависеть от того, на какие результаты мы выйдем к началу следующего туристического сезона", - сказал Миквабия.

Министр экономики отметил, что "Комета" ходит не каждый день, по заполняемости были вопросы в связи с тем, что начало курсирования было уже в конце сезона, и не так много людей успели узнать о ней.

"Надо провести серьезную работу по популяризации этого вида транспорта, потому что он новый для нашего туриста", - добавил Миквабия.

Тестовый рейс "Кометы" из Сочи в Сухум и обратно состоялся 6 августа. В настоящее время судно ходит один раз в неделю. Навигация завершается 1 октября.