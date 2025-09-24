Аппарат на 80% состоит из российских компонентов, подчеркнули в компании "Си проект"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Безэкипажный катер (БЭК) "Бриз", автономно преодолевший 280 км арктических вод, представила компания "Си проект" на международной выставке "Нева-2025", передает корреспондент ТАСС.

"Безэкипажный катер "Бриз" осуществил в июле 2025 года переход по маршруту Архангельск - Соловецкие острова. Именно вот это изделие прошло 280 км в автоматическом режиме. По большому счету, он первый БЭК, примененный в Арктике с подкрепленным результатом. Об этом достижении губернатор Архангельской области докладывал президенту Российской Федерации", - рассказал представитель компании "Си проект".

По его словам, "Бризу" хватило бы мощностей на возвращение в порт отправления, для чего еще оставалось топливо. Кроме того, представитель "Си проекта" подчеркнул, что катер более чем на 80% состоит из российских компонентов.

"Модели применения "Бриза" - их набирается несколько десятков уже. И это не 20, а уже за 50 перевалило число моделей применения этой техники", - добавил он.