Косметику и зубную пасту без маркировки не пустят на прилавки с 1 октября

Неблагонадежные производители из-за активного роста рынка стали вводить в оборот некачественные товары, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Косметика, товары личной гигиены, бытовой химии, а также ряд строительных смесей с 1 октября подлежат обязательной маркировке "Честный знак", оборот немаркированной продукции с этой даты будет запрещен. Как сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, нарушителей ждет штраф.

Он напомнил, что неблагонадежные производители из-за активного роста рынка стали вводить в оборот некачественные товары. В связи с этим правительство РФ ввело государственную систему цифровой маркировки товаров. "Честный знак".

"Обязательная маркировка косметики, бытовой химии и товаров личной гигиены вводится поэтапно. Так, с 1 октября 2025 года маркировке подлежат средства для макияжа и ухода за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов", - сказал Машаров ТАСС.

Также с 1 октября этого года вводится обязательная маркировка цемента, гипса, сухих строительных смесей и растворов. Как отметил Машаров, введение маркировки для стройматериалов поможет бороться с контрафактом на рынке.

Он также подчеркнул, что с этой даты ввод в оборот немаркированной продукции запрещен. "Если товар должен быть промаркирован, но кода нет, его нельзя принимать, перевозить, продавать или отгружать", - сказал эксперт.

Он уточнил, что за нарушения предусмотрены штрафы. "Для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 300 тыс. рублей", - сказал Машаров.

"Честным знаком" в РФ уже маркируют пиво и слабоалкогольные напитки, молочную продукцию, упакованную воду, табак, икру, духи и туалетную воду, обувь, шубы.