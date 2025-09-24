Эксперт Луценко: в РФ новостройки быстрее дорожали в третьем квартале 2025 года

Динамика связана с уменьшением ставки Центробанка, пояснил генеральный директор федерального портала "Мир квартир"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские новостройки в 2025 г. быстрее всего дорожали в третьем квартале, динамика связана с уменьшением ставки ЦБ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"За третий квартал в среднем квадратный метр в новостройках подорожал на 2,6%, до 151,5 тыс. рублей. Средняя цена лота выросла на 2,9%, до 7,8 млн рублей. Итоги третьего квартала обогнали результаты второго, когда квадратный метр подорожал на 1,8%, а средний лот - на 1,1%, и даже успешный первый квартал (+2,5% и +2,2%)", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется в исследовании федерального портала, показатели также превысили прошлогодние цифры: по итогам третьего квартала 2024 года "квадрат" подорожал на 1,6%, средний объект - на 1%. "Свою роль сыграло снижение ключевой ставки: застройщики воспряли духом и стали снова повышать ценники (в некоторых городах прекратили снижать), а покупатели, похоже, начинают снимать подросшие за год накопления и нести их на рынок недвижимости", - полагает Луценко.

В материалах добавляется, что предложение новостроек в базе объявлений за три месяца уменьшилось в РФ на 12%.

Как рос "квадрат"

Согласно исследованию, за третий квартал 2025 года квадратный метр в новостройках подорожал в 54 из 70 городов, где проводилось исследование, упал в цене в пятнадцати, еще в одном городе остался неизменным.

Больше всего квадратный метр увеличился в цене в Кургане (+16,9%), Магнитогорске (+15,8%), Севастополе (+11,3%), Курске (+8,8%) и Улан-Удэ (+6,9%). Подешевел он в Твери (-5,4%), Мурманске (-5,3%), Нижнем Тагиле (-4,7%), Уфе (-4%) и Якутске (-3,5%).

Москва прибавила 4%, и теперь столичный "квадрат" оценивается в 439,3 тыс. рублей, Московская область - 2,1% (208,9 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербург - 1,2% (278,1 тыс. руб./кв. м), Ленинградская область - 3,8% (168,1 тыс.).