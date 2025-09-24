Замглавы Минпромторга Василий Шпак отметил, что в такого рода доставке есть экономический потенциал

СИРИУС /Федеральная территория/, 24 сентября. /ТАСС/. В России прорабатываются проекты по разработке автоматизированных постаматов, которые могут принимать доставляемые дронами посылки. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах форума "Микроэлектроника 2025".

"Есть проекты по разработке автоматизированных постаматов, которые могут принимать посылки, доставляемые дронами", - сказал он.

Как отметил замминистра, в такого рода доставке есть экономический потенциал, здесь все должно происходить без участия человека.

"Условно говоря, есть такой постамат, вы заказываете себе доставку, и товар в этот постамат доставляет дрон, вам приходит уведомление на смартфон, вы подходите к постамату и свой товар забираете", - пояснил Шпак.

По его мнению, до того момента, когда такие решения станут обыденной реальностью, осталось ждать недолго.

