СИРИУС /Федеральная территория/, 24 сентября. /ТАСС/. В России прорабатываются проекты по разработке автоматизированных постаматов, которые могут принимать доставляемые дронами посылки. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах форума "Микроэлектроника 2025".
"Есть проекты по разработке автоматизированных постаматов, которые могут принимать посылки, доставляемые дронами", - сказал он.
Как отметил замминистра, в такого рода доставке есть экономический потенциал, здесь все должно происходить без участия человека.
"Условно говоря, есть такой постамат, вы заказываете себе доставку, и товар в этот постамат доставляет дрон, вам приходит уведомление на смартфон, вы подходите к постамату и свой товар забираете", - пояснил Шпак.
По его мнению, до того момента, когда такие решения станут обыденной реальностью, осталось ждать недолго.
