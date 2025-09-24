Премьер Ли: Китай не будет добиваться особого режима на переговорах в ВТО

В настоящее время на фоне роста односторонних действий и протекционизма международное сотрудничество серьезно пострадало, а темпы мирового экономического роста ослабли, отметил китайский политик

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Китай не намеревается добиваться дифференцированного режима во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на совещании высокого уровня по Глобальной инициативе развития в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Будучи ответственной развивающейся страной, Китай не будет добиваться нового особого или дифференцированного режима на текущих или будущих переговорах в рамках ВТО", - приводит слова Ли Цяна агентство Xinhua. По его словам, Китай продолжит увеличивать инвестиции в развитие всего мира, укреплять научно-техническое сотрудничество и активно продвигать зеленую трансформацию для глобального развития.

Глава правительства КНР отметил, что в настоящее время на фоне роста односторонних действий и протекционизма международное сотрудничество серьезно пострадало, а темпы мирового экономического роста ослабли. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, сказал он.

Ли Цян призвал создать стабильную и открытую международную среду развития, совместно защищать международную систему, ядром которой является ООН, поддерживать многосторонность и свободную торговлю и стремиться к построению экономики открытого мира. Премьер Госсовета КНР также указал на необходимость уделять больше внимания потребностям развивающихся стран и активно решать проблему несбалансированного развития в мире.

"Необходимо способствовать инновационному развитию, ориентированному на будущее, укреплять международное научно-техническое инновационное сотрудничество", - добавил он. Кроме того, Ли Цян призвал содействовать более устойчивому зеленому и низкоуглеродному развитию.