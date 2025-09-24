Президент республики указал, что страны Запада сами активно торгуют с РФ

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Киргизия, несмотря на угрозу введения санкций, не может отказаться от экономического взаимодействия с Россией. Об этом заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи, - отметил президент, обращаясь к странам Запада. - Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас. Поэтому в экономическом плане отказаться от сотрудничества с Россией мы не можем".

По его словам, введенные рядом западных государств в отношении некоторых киргизских компаний и банков санкции "основаны на ложной информации", которая распространяется отдельными неправительственными организациями и недобросовестными гражданами. При этом Жапаров заверил, что власти республики готовы "принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана".

"В 2024 году страны Европейского союза осуществили торговлю с Россией на сумму $141 млрд, из которых $36 млрд пришлось на импорт из России, - указал Жапаров. - А Великобритания, которая ввела санкции против двух наших банков, в том же году вела торговлю с Россией на сумму $2,2 млрд". Таким образом "кто-то оставляет за собой возможность" сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но "другим это запрещает", подчеркнул президент Киргизии.