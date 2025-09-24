Чекунков рассказал, какие отрасли должны стать локомотивами развития ДФО

Среди них числятся отрасли с высокой добавленной стоимостью, технологичные, обрабатывающие производства и туризм, отметил глава Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Отрасли экономики с высокой добавленной стоимостью должны стать новыми локомотивами развития Дальнего Востока. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Президент на ВЭФ назвал кардинальным следующим шагом создание единой ТОР, включающей весь Дальний Восток и Арктику. Перед таким смелым шагом важно честно, прозрачно и внимательно проанализировать весь опыт прошедших десяти лет. Этот опыт успешный. <...> Для нас очень важна отраслевая специализация и упор на те отрасли, которые в соответствии с поручением президента нужно развивать на Дальнем Востоке. Это отрасли с высокой добавленной стоимостью, технологичные, обрабатывающие производства, туризм. Они должны стать новыми локомотивами развития Дальнего Востока", - сказал министр по итогам заседания Контрольной комиссии Федерального казначейства, посвященного результатам контрольно-аналитического мероприятия по вопросу функционирования преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике.

Чекунков отметил, что единый ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике будет сконцентрирован на поддержке этих отраслей и защите базовых отраслей - в случае низкой рентабельности. "Мы никуда не денемся без логистики, без транспортных услуг, без переработки полезных ископаемых. Эти отрасли являются важным фундаментом экономики. Но там будем ориентироваться на балансировку рентабельности. Там, где рентабельность очень высокая, безусловно, предприятия должны пополнять налоги и приносить доходы в бюджет", - пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса, объединяющий все действующие преференциальные режимы, включая ТОР.