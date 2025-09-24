"Авито": более 60% россиян потратят на подарки ко Дню учителя до 3 тыс. рублей

По данным аналитиков, в основном преподавателям дарят цветы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Свыше 60% опрошенных россиян готовы выделить на подарки к предстоящему Дню учителя до 3 тыс. рублей, сказано в исследовании онлайн-платформы "Авито", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Большинство россиян готовы потратить на подарки ко Дню учителя сумму до 3 тыс. рублей (63%)", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, в основном учителям дарят цветы (72%), однако молодые родители делают это реже (67%), чем представители старшего поколения (83%). Также в тройке лидеров - сертификаты или подарочные карты (47%) и сладости (38%). 22% опрошенных дарят открытки, сувениры и другие памятные подарки, а 14% - канцелярию. Большинство респондентов (59%) преподносят презенты только классному руководителю и любимым учителям-предметникам, но почти каждый пятый (19%) считает нужным одарить каждого учителя, сказано в исследовании.

Помимо этого праздника, родители поздравляют учителей с 8 марта или с 23 февраля (73%). 66% также дарят преподавателям подарки на день рождения и 45% - на Новый год. Также каждый второй (57%) планирует вручить презенты учителям, когда ребенок будет заканчивать школу - в честь последнего звонка и выпускного, отмечают эксперты.

День учителя пройдет в России 5 октября.

В опросе принимали участие 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.