Alibaba Cloud анонсировала ИИ-модель Qwen3-Max с 1 трлн параметров

ШАНХАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Alibaba Cloud анонсировала свою крупнейшую большую языковую модель Qwen3-Max с 1 трлн параметров. Об этом говорится в заявлении разработчика.

Модель Qwen3-Max обучена на наборе данных из почти 36 трлн токенов. Токены - это необработанные биты данных, 1 млн токенов эквивалентен примерно 750 тыс. слов.

Согласно специализированной платформе Text Arena, тестовая версия Qwen3-Max-Instruct опередила в рейтинге больших языковых моделей чат-бота GPT-5 и DeepSeek-V3.1.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.