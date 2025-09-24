Генеральный подрядчик, занимающийся строительством второй очереди, уже почти год не оплачивает счета за электроэнергию на общую сумму 48 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный подрядчик строительства второй очереди космодрома Восточный ООО "ПСО "Казань" почти год не платит за электричество, поставки энергии могут прекратить с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

"Генеральный подрядчик строительства второй очереди космодрома Восточный ООО "ПСО "Казань" с октября 2024 года не оплачивает счета за электроэнергию на сумму 48 млн рублей. <…> ДЭК заблаговременно проинформировала потребителя, что при непогашении задолженности 30 сентября поставка электроэнергии на объекты строительства ООО "ПСО "Казань" будет прекращена. Параллельно взыскание задолженности ведется в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДЭК в установленном порядке многократно обращалась к ООО "ПСО "Казань". Однако запросы энергетиков были проигнорированы, оплата счетов не производится. При этом ДЭК в течение года продолжает выполнять обязательства по электроснабжению объектов космодрома. Из-за неуплаты счетов энергокомпания в полном объеме несет затраты на покупку электроэнергии у генерирующих предприятий Дальнего Востока, на передачу электроэнергии по сетям, осуществляет платежи в адрес инфраструктурных организаций.

Договор на энергоснабжение строительной площадки космического ракетного комплекса "Ангара" был заключен в 2020 году. Расчет с ПАО "ДЭК" как с энергосбытовой компанией по данному договору осуществляется по технологическому присоединению к энергооборудованию АО "ЦЭНКИ" - космодром Восточный.