"Руспродсоюз": минимальная продуктовая корзина в РФ подорожала на 1,6%

Стоимость составила 7,3 тыс. рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Стоимость минимальной корзины продуктов на месяц на одного человека в России с начала 2025 года выросла на 1,6% и составила 7,3 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

"Стоимость месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,6% с начала года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 304,6 рубля", - сказано в сообщении.

По данным ассоциации, стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 892,8 рубля, в Санкт-Петербурге - 8 648,1 рубля. Самые высокие цены отмечены на Чукотке - 17 525 рублей и в Камчатском крае - 12 363,8 рубля. Наименьшая стоимость зафиксирована в Мордовии - 5 910,4 рубля и в Пензенской области - 6 050,2 рубля.

Средняя цена продуктовой корзины в Московской области составляет 7 786,2 рубля, в Ленинградской - 8 356,8 рубля, в Калининградской области - 8 777,9 рубля, в Татарстане - 6 325,1 рубля, в Омской области - 6 427,6 рубля и 9 849,2 рубля в Хабаровском крае, рассказали эксперты.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты, отметили в пресс-службе ассоциации.