Ответчик по иску ГП "Корпорация СТС" является учредителем минимум 36 организаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Один из ответчиков по иску Генпрокуратуры по делу "Облкоммунэнерго" - группа компаний "Корпорация СТС", которая владеет "Облкоммунэнерго", является учредителем минимум 36 организаций. Это следует из данных "Контур.Фокуса", которые изучил ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров.

По данным сервиса, "Корпорация СТС" является учредителем минимум 36 организаций, в ряде компаний учредителями вместо корпорации продолжают числиться другие компании, учрежденные ею. Часть компаний, таких как "Тюменская энергетическая компания" или "Курганэнерго" прекратили деятельность по разным причинам, в том числе из-за реорганизации. Всего действующими являются 20 компаний.

Ранее "Корпорация СТС" заявила, что готова согласиться на требования о передаче "Облкоммунэнерго" в собственность РФ, если государство будет на этом настаивать.

О других ответчиках

Также ответчиками по иску Генпрокуратуры являются Биков и Бобров. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров "Облкоммунэнерго", компании "ОТСК". После этого Алексей Бобров и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Кроме того, правоохранители задержали исполняющего обязанности главы "Объединенной теплоснабжающей компании", являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

С Бобровым в сервисе "Контур.Фокус" связано 20 организаций, 8 из которых не действующие. В компаниях, долями в которых он все еще владеет, ему в среднем принадлежит от 16,7% до 65,6%.

Также Бобров владеет 100% в компаниях "Запсибавто", "Автоуниверсал-статус", "Автомакс-сервис", "Автоуниверсал-премиум", "Автоуниверсал", "Автоуниверсал-элит", которые проходят третьими лицами по иску ГП, и, по данным сервиса, может являться конечным владельцем "Автоуниверсал-моторс" и "Юнимоторс".

Все эти компании, по данным "Контур.Фокуса" с 20 августа текущего года начали процесс реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу, после объединения деятельность продолжит лишь "Авторемонтное предприятие", которое не является третьим лицом или ответчиком по иску. При этом все вышеупомянутые компании проходят по иску в одном из статусов.

Сервис фиксирует 20 связанных с Биковым организаций, 5 из которых не действующие. В ряде компаний Биков все еще владеет долей от 6,82% до 60%, 100% владеет в компании "Передовые инвест технологии".

При этом доля Бикова в компании "Курганский завод комплексных технологий", по данным сервиса, находится в залоге у коммерческого банка "Агропромкредит", в котором Биков, по данным на 2021 год, являлся акционером. В "Агропромкредите" Бикову принадлежит около трети всех акций, половина - по 25% - принадлежит компаниям "Блаусент" и "Дэнсиборг", в которых Бикову принадлежит 60% и 99% соответственно.

Об иске

Согласно опубликованному в воскресенье отзыву "Облкоммунэнерго" на иск, общество не согласно с заявленными исковыми требованиями. В частности, заявили в компании, в 2010-2012 годах "Облкоммунэнерго" находилось на грани банкротства из-за "недостаточного тарифного регулирования и отсутствия мероприятий по снижению и оптимизации расходов предприятия".

Отмечается, что в 2011 году сбор выручки за реализацию тепловой энергии составил 59%, что привело к недополучению 250 млн рублей, кроме того, считают в компании, в те годы предприятие профинансировало неэффективную программу в размере 2 млрд рублей. Кассовый разрыв по итогам деятельности за 2011 год был заложен в размере 750 млн рублей, сообщили в "Облкоммунэнерго", указав, что для его покрытия был привлечен кредит, нагрузка от которого легла "неподъемным бременем на все последующие годы". По утверждению представителей акционерного общества, в 2012 году ситуация усугубилась с получением в обслуживание новых сетей и предприятие к августу того года отвечало признакам банкротства и было не в состоянии погасить свои обязательства, а приватизация "Облкоммунэнерго" "была осуществлена в полном соответствии с требованиями закона".