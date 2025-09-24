У большинства респондентов "зона без стресса" начинается в среднем от 120-150 тыс. рублей, говорится в исследовании компании "АльфаСтрахование"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Размер дохода напрямую влияет на уровень внутреннего спокойствия россиян, "зона без стресса" начинается в среднем от 120-150 тыс. рублей. Об этом говорят итоги исследования "АльфаСтрахование" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Размер дохода напрямую влияет на уровень внутреннего спокойствия россиян. У большинства респондентов зона без стресса начинается в среднем от 120-150 тыс. руб. Ниже этого порога люди чаще говорят об ощущении нестабильности", - указано в исследовании.

Отмечается, что самая ощутимая часть бюджета уходит на жилье и еду - это базовый уровень спокойствия. И он обходится порядка 45% дохода. Следом идут здоровье и образование, в том числе детей: респонденты признались, что вложения в эти сферы воспринимают как "страховку от стресса". Здесь траты составляют до 30% дохода.

Лишь на третьем месте отдых и развлечения: но именно они стали быстрой таблеткой от выгорания. У большинства опрошенных эта статья расходов "отбирает" 15% средств.

На четвертом месте стоят сбережения и инвестиции. Те, кто про них не забывают, откладывают до 10% заработанных денег.

Сумма "безстрессового дохода" у респондентов начинается от 80 тыс. руб. в месяц. Этого уровня достаточно всего лишь для 15% опрошенных. Ее хватает на базовые расходы, что вполне приемлемо для спокойного существования, считают они.

40% участников исследования комфортной нормой назвали 120-150 тыс. руб. Каждый четвертый ориентирован на "бесстрессовый заработок" в 200 тыс. и выше. А каждый пятый не может конкретизировать точную цифру, при которой был бы полностью уверен в себе и жизни, потому что считает, что дело - не только в деньгах. 5% и вовсе не видят никакой привязки стресса к наличию или отсутствию денег, утверждая, что стресс всегда найдет способ пощекотать нервы.

Половина участников опроса отметила: счастье невозможно свести только к банковскому счету. Да, доход снимает базовые тревоги, но чувство удовлетворенности приходит, когда есть еще и время на себя, близких и возможность выбора.

33% сказали, что деньги тратят скорее на удобство и "покупку времени". Например, такси вместо метро, доставку еды, бытовые сервисы. А 60% признались, что при росте дохода возникает новый страх - потерять достигнутое.

В опросе приняли участие 1 631 человек из городов России с населением более 1 млн человек.