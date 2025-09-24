Это может произойти к 2030 году, уточнил замглавы Минпромторга Василий Шпак

СИРИУС /Федеральная территория/, 24 сентября. /ТАСС/. В отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в России к 2030 году будут работать около миллиона специалистов, спрос на кадры в этой сфере растет. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на полях форума "Микроэлектроника 2025".

"Отрасль беспилотных авиационных систем достаточно уверенными темпами у нас растет. По различным оценкам, к 2030 году отрасль будет насчитывать порядка миллиона специалистов. При этом понимаем, что эти люди включают в себя не только тех специалистов, которые заняты в разработке и производстве беспилотных авиасистем, но это и операторы, условно говоря, те, кто эксплуатирует и применяет эти беспилотные технологии в своей повседневной деятельности, будь то энергетика, логистика, сельское хозяйство и так далее", - сказал он.

По словам замминистра, спектр применения беспилотников расширяется, соответственно растет потребность в кадрах. Сегодня в системе российского образования более 37 тыс. человек обучаются навыкам в этой сфере. "Чтобы избежать кадрового дефицита в будущем, важно не только прогнозировать потребности, но и активно популяризировать новые профессии уже сегодня. Задача - вызвать у абитуриента интерес к перспективным направлениям, чтобы к моменту окончания вуза его квалификация оказалась востребованной", - отметил Шпак.

Для таких задач существуют различные мероприятия, в том числе реализуемый при поддержке Минпромторга международный проект "Кибердром", в рамках которого можно приобрести специальные компетенции как с точки зрения эксплуатации робототехнических систем, так и их проектирования. Проект начал работать с 2019 года, с тех пор освоить специальность операторов БАС взлетной массой до 30 кг смогли более 4 тыс. участников, а свыше 1,5 тыс. выпускников устроились на передовые промышленные предприятия, рассказал замминистра.

