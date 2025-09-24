Вместимость танкеров-газовозов составит 170 тыс. куб. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может подписать с "Газпром тех" контракт на техническое проектирование серии танкеров-газовозов вместимостью 170 тыс. куб. м до конца 2025 года. Об этом сообщил журналистам руководитель проекта департамента проектирования ОСК Алексей Филимонов на XVIII международной выставке и конференции "Нева" в Санкт-Петербурге.

"ОСК готова обсуждать с "Газпром техом" вопрос технического проектирования серии газовозов. Контракт, возможно, будет подписан до конца 2025 года", - сказал он.

Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) уже разработало эскиз этого судна по техническому заданию "Газпром теха", уточнил Филимонов.

Согласно техническим характеристикам газовозов, их можно будет строить на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге после ее модернизации, отметил источник ТАСС. "Северная верфь" модернизируется для таких заказов. Если контракт будет заключен, то "Северная верфь" может стать площадкой", - сказал он.

О выставке

18-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева - 2025" проходит в Петербурге с 23 по 26 сентября. Ожидается, что участие примут более 700 экспонентов и более 35 тыс. посетителей и делегатов. Все четыре дня выставки будут сопровождаться актуальной деловой программой, в рамках которой состоится пленарное заседание и более 30 конференций, круглых столов и рабочих сессий.