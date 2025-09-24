В Ростехе отметили, что самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, в том числе в сложных погодных условиях и на больших расстояниях от аэродрома базирования

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Партия новых многофункциональных истребителей Су-35С изготовлена и передана Минобороны РФ в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в Ростехе.

"В рамках исполнения гособоронзаказа Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха изготовила и передала Минобороны России новые самолеты Су-35С. Многофункциональные авиационные комплексы предназначены для ВКС России. Истребители прошли наземные и летные заводские испытания", - говорится в сообщении.

Летчик Су-35С Воздушно-космических сил России подчеркнул, что самолет выполняет все поставленные задачи с максимальным качеством. "В рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск образцами вооружения и техники, наша специальная истребительная авиационная группа получила новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолет Су-35С выполняет все поставленные перед нами боевые задачи в полном объеме и с максимальным качеством", - заявил он.

В Ростехе подчеркнули, что самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, в том числе в сложных погодных условиях и на больших расстояниях от аэродрома базирования. Он является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения.

В госкорпорации добавили, что авиастроительные заводы работают на полную мощность и сохраняют стабильно высокие темпы поставки боевых самолетов в войска. "Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его "универсальным солдатом" для выполнения самых сложных боевых задач - от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника", - добавили в Ростехе.