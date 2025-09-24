Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации смогут воспользоваться налоговыми льготами фонда "Сколково", которые включают нулевую ставку по налогу на прибыль, на добавленную стоимость (НДС) и на имущество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Кластер станет экосистемой, где резиденты будут получать поддержку на всех этапах - от создания продукта до его продвижения на рынках. Помимо льготной аренды от 1,2 тыс. рублей за квадратный метр в первый год и налоговых преференций Сколково, включая нулевую ставку по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество, резиденты получат прямой доступ к современному оборудованию, акселераторам и образовательным программам. Это позволит компаниям быстрее реинвестировать прибыль и выходить на глобальный уровень", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Резиденты смогут воспользоваться льготными офисными и коворкинг-площадями с современным оборудованием, принять участие в акселераторах, образовательных программах и получить поддержку экспорта. Сколково предоставит технологическим видеоигровым студиям возможность ускоренного получения статуса участника инновационного центра, а также набор налоговых и таможенных преимуществ, в числе которых полное возмещение таможенных пошлин и НДС, а также 15% на взнос пенсионного страхования и 0% на социальное и медицинское страхование.

Как отметил зампред правления по международной кооперации и специальным проектам Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) Станислав Волошин, в прошлом году здесь было запущено подразделение "Sk игры", за это время число студий-резидентов выросло почти вдвое, экосистема окрепла и стала более связанной. Следующий шаг - партнерство с Агентством креативных индустрий Москвы и фокус на Московский кластер видеоигр и анимации.

"Мы переносим туда наши лучшие практики прошедшего года: сообщество разработчиков, программы поддержки и международные бизнес-миссии. Это поможет студиям быстрее запускать продукты международного уровня и выводить их на новые рынки. А для игровых команд, которые заходят в Сколково, мы запускаем бесплатный fast-track - чтобы с первых шагов они становились частью экосистемы и получали доступ ко всем ее возможностям", - сказал он.

Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в этом году, проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы. Он представляет из себя экосистему поддержки московских студий и разработки полного цикла - от обучения до экспортной поддержки резидентов. Он расположится на пяти этажах бизнес-центра на улице Николы Теслы и объединит как начинающих, так и опытных отечественных разработчиков.