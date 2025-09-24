Ожидаемый эффект от реализации предложенных мер заключается в гарантированной защите информационного суверенитета РФ, отметила председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума обсуждает вопросы работы над созданием в России целостной системы медиабезопасности, которая позволит защищать молодое поколение от деструктивных влияний. Об этом рассказала в экспертном докладе "Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы", подготовленном Центром развития гуманитарных технологий "Новая эра" депутат Госдумы, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (есть в распоряжении ТАСС).

"Одна из приоритетных стратегических задач, которую мы обсуждаем в Госдуме, - создание целостной системы медиабезопасности, способной одновременно защищать подрастающее поколение от деструктивных влияний и формировать позитивную, ценностно насыщенную информационную среду", - говорится в докладе.

По словам Лантратовой, такой подход предполагает, что законодательное регулирование действует в комплексе с культурными инициативами и системой воспитания: экономические стимулы направлены на развитие и продвижение отечественного медиа- и игрового контента, педагогический и психологический надзор обеспечивает устойчивость детей и подростков к манипуляциям, базовые ценности и национальная идентичность защищены, а психоэмоциональное развитие ребенка - в безопасности.

"Ожидаемый эффект от реализации предложенных мер заключается в гарантированной защите информационного суверенитета России, резком снижении присутствия и воздействия вредного контента на детскую и молодежную аудиторию, а также в росте конкурентоспособности отечественного медиа- и игрового сектора", - сказала парламентарий.

По ее словам, при объединении усилий государства, общества, экспертного сообщества и семьи возможно построение целостной системы медиабезопасности, которая защитит детей и подростков от деструктивных влияний, обеспечит сохранение базовых ценностей и идентичности и одновременно даст мощный импульс развитию отечественного культурного и информационного потенциала. "Такое поколение будет не только устойчиво к внешнему давлению, но и сможет активно формировать будущее России как самостоятельного и сильного государства-цивилизации", - считает Лантратова.