В ведомстве уточняют, что снижение порога позволит эффективнее бороться с дроблением бизнеса

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России снизит порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 до 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Снижение порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 млн рублей до 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Минфине уточняют, что снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с дроблением бизнеса, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения.