Льготная ставка составит 10% для всех социально значимых товаров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России увеличит стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, при этом сохранив льготную ставку 10% для всех социально значимых товаров. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Также в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс [РФ], направленные в первую очередь на финансирование обороны и безопасности: повышение стандартной ставки НДС на 2 п. п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие", - говорится в документе.

Кроме того отмечается, что повышение цен вследствие роста ставки НДС будет умеренным и ограниченным. "При этом допдоходы позволят укрепить бюджетную и финансовую систему, что уже в среднесрочной перспективе приведет к устойчивому снижению инфляционного тренда. А это в свою очередь позволит ЦБ снизить ключевую ставку. В итоге страна сможет выйти на низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики", - подчеркнули в министерстве.