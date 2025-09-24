Проект бюджета России сохраняет маткапитал до 2030 года

Как отмечает Минфин, реализация предусматривает индексацию на уровень инфляции

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы предусматривает реализацию материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Проектом бюджета предусматривается реализация программы материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования. Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 трлн рублей", - сообщили в Минфине.