Речь идет о запуске системы подтверждения ожидания поставки товаров при импорте

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило меры для борьбы с так называемым серым импортом, в их числе - запуск системы подтверждения ожидания поставки товаров при импорте и обязанность уплаты обеспечительного платежа перед ввозом товаров на территорию РФ ("авансовый НДС"), следует из материалов к проекту федерального бюджета.

Помимо перечисленных мер, также предлагается установить, что ввоз товаров в Россию будет возможен только при наличии документа о предстоящей поставке товара. При этом будет проходить выборочная проверка наличия этого документ со стороны мобильных групп таможенных органов.

Согласно материалам к бюджету, цель предложений - перекрыть "серые" схемы ввоза без уплаты косвенных налогов. Таким образом, сократится доля "серого" ввоза (без уплаты косвенных налогов).

"Серый" импорт подрывает налоговую систему и мешает развитию честного бизнеса, что приводит к росту конечных цен. Мера обеспечит выравнивание условий торговли для "добросовестного" бизнеса на внутреннем рынке, нивелирует демпинг от "серого" импорта. Ценовое давление на честный бизнес будет снижено - это будет содействовать справедливым и конкурентным ценам на рынке", - подчеркивается в материалах.

В документе также отмечается, что предлагаемые меры носят "характер не барьера, а именно контроля, направленного на уплату налогов".