МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 годы. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в бюджетный и налоговый кодексы", - говорится в документе.

Отмечается, что ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующие три года является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом России.

В материалах к проекту бюджета уточняется, что подготовленный бюджет сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета заявил, что проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов может поступить в Госдуму 29 сентября.