Минфин планирует в ближайшие годы приватизацию крупнейших госкомпаний

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минфин планирует приватизацию крупнейших госкомпаний в ближайшие годы, Россия сохранит контрольный пакет акций в компаниях, имеющих стратегическое значение. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2026-2028 гг.

"Также планируется приватизация крупнейших госкомпаний с госучастием. Мера будет способствовать пополнению бюджета от продажи долей РФ в компаниях. При этом государство, безусловно, сохраняет контрольный пакет акций в компаниях - естественных монополистах и других компаниях, имеющих стратегическое значение", - отмечается в материалах Минфина.