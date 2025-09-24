Это соответствует мировой практике налогообложения букмекерской деятельности, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России введет налог на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Изменение системы налогообложения букмекеров: введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор", - говорится в документе.

Минфин отметил, что это также соответствует мировой практике налогообложения букмекерской деятельности, а именно - ставка с оборота и налог на прибыль применяются совместно.