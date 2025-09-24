Право на получение предоставляется родителям с 1 января 2026 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы с 2026 года предусматривает предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Проектом бюджета предусматривается предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)", - говорится в сообщении.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Так, выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

Право на получение выплаты предоставляется родителям с 1 января 2026 года.