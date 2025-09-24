В Югре дефицит бюджета в 2025 году уменьшится почти на 17%

Показатель составит 65 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Дума Ханты-Мансийского автономного округа одобрила корректировки в закон о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в результате дефицит уменьшится на 13,2 млрд рублей, до 65 млрд рублей, расходы уменьшатся почти на аналогичную сумму, до 480,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Это вторые в текущем году корректировки бюджета региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно изменениям, внесенным в мае текущего года в закон "О бюджете Югры", в регионе планировались доходы казны автономного округа на 2025 год в размере почти 416,2 млрд рублей, на 2026 год - почти 416,3 млрд рублей, на 2027 год - почти 423,8 млрд рублей. Расходы были запланированы на 2025 год - 494,4 млрд рублей, в 2026 году - почти 453,8 млрд рублей, в 2027 году - 458,2 млрд рублей. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа был спрогнозирован с дефицитом на 2025 год в сумме почти 78,3 млрд рублей, в 2026 году - почти 37,5 млрд рублей, а в 2027 году - 34,4 млрд рублей.

"Мы рассмотрели уже вторую корректировку бюджета округа в этом году. Учитывая экономическую ситуацию, имеется в виду снижение прогнозной цены на нефть, курсовую разницу, укрепление курса рубля, у нас произошло снижение поступлений по налогу на прибыль. В результате этого корректировка бюджета будет осуществляться на полмиллиарда рублей по доходной части, и расходная часть бюджета уменьшается на 13,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова спикера думы Югры Бориса Хохрякова.

Он отметил, что бюджет сохраняет социальную направленность - в пределах 70% всех средств направлено на решение данного вида вопросов. Так, запланировано увеличение средств на оказание помощи и решение жилищных вопросов участников специальной военной операции и их семей на 3,7 млрд рублей. Еще более чем на миллиард рублей будет увеличена программа по сносу аварийного жилья - это будет сделано за счет заключения договора между автономным округом и Фондом национального благосостояния Российской Федерации. Кроме этого, для тех работников муниципалитетов, которые не попадают под действие указа президента, начиная с 1 октября текущего года будет проведена индексация заработной платы на 7,6%.

В свою очередь губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе заседания думы региона сообщил, что основной наполняющей бюджета региона является нефтяная отрасль и ситуация с ней сказывается на доходах казны автономного округа. "Произошло сокращение доходной части <…>, с учетом выверенной многолетней политики с созданием налогооблагаемой базы нам удалось снивелировать корректировки. Что касается расходной части, <…> здесь часть расходов была сдвинута на 2026-2027 годы", - отметил он.

По данным на сайте думы Югры, доходы бюджета 2025 года сокращаются на 518,8 млрд, до 415,6 млрд рублей, при этом планируется их увеличение в 2026 году на почти 1,9 млрд рублей, до почти 418,2 млрд рублей, а в 2027 году рост составит также почти 1,9 млрд рублей, до 425,6 млрд рублей. Расходы в 2025 году снизятся на почти 13,8 млрд рублей, до почти 480,7 млрд рублей, в 2026 году - вырастут на почти 12,6 млрд рублей, до 466,3 млрд рублей, а в 2027 году - вырастут на 5,3 млрд рублей, до 463,5 млрд рублей. В результате дефицит в 2025 году снизится на почти 13,3 млрд рублей, до 65 млрд рублей, в 2026 году - вырастет на почти 10,7 млрд рублей, до почти 48,2 млрд рублей, а в 2027 году вырастет - почти на 3,5 млрд рублей, до почти 38 млрд рублей.

О регионе

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. Также на его параметрах сказывается курс рубля относительно доллара США. В результате их снижение, отмечаемое в текущем году, негативно влияет на формировании доходов окружной казны.