Ингушское УФАС выявило нарушения трех министерств при реализации нацпроектов

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии выявило нарушения при закупках в рамках нацпроектов, совершенные тремя министерствами республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Ингушским УФАС выявлены нарушения при проведении проверок по закупкам, проводимым в рамках национальных проектов. В поле зрения попали министерство здравоохранения, министерство автомобильных дорог и транспорта, а также министерство строительства республики", - сообщили в УФАС.

По данным пресс-службы, ведомства нарушали сроки размещения информации о контрактах в реестре контрактов, указывали противоречивые сведения о размере обеспечения исполнения контракта, устанавливали единый срок выполнения работ и исполнения контракта.

"Закон о контрактной системе определяет, что исполнение контракта включает в себя поставку товара, его приемку и оплату, то есть взаимодействие обеих сторон. Заказчики же устанавливали единый срок для окончания поставки товара и для полного исполнения контракта, что неверно, так как исполнение обязательств касается и заказчика, а поставка товара - обязанность только поставщика. Работа Ингушского УФАС по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере закупок будет продолжена на системной основе, с акцентом на предупреждение нарушений и повышение правовой грамотности заказчиков", - добавили в пресс-службе.