Решения помогут сократить "пустые" операции, простои и штрафы, а также повысить уровень безопасности поездок, как для водителей, так и пассажиров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "СберМобайл" поможет "Трейд-Такси" усилить безопасность такси в Москве, внедрив комплекс решений для цифровизации. Как сообщает пресс-служба компании, в сервис заказа такси, в частности, будет внедрен бесключевой доступ и контроль стиля вождения.

В компании отметили, что решения помогут сократить "пустые" операции, простои и штрафы, а также повысить уровень безопасности поездок, как для водителей, так и пассажиров.

"Первый блок решений включает контроль стиля вождения и безопасности. Система фиксирует резкие торможения и автоматически передает видеофрагменты в случае инцидентов на дороге. При необходимости предусмотрено дистанционное блокирование двигателя: команда срабатывает только при скорости ниже 10 км/ч, чтобы не создать угрозу на дороге. Видеоаналитика внедряется и в офисах продаж. Камеры помогают управлять потоками посетителей, распределять нагрузку между сотрудниками и повышать скорость обслуживания водителей", - добавили в "СберМобайле".

Во второй блок вошел контроль парковок. По данным компании, до 50% штрафов в таксомоторном бизнесе связаны с нарушениями правил парковки. Совместный модуль "СберМобайла" и "Трейд-Такси", основанный на актуальных картах парковок столицы, предупредит о "рисковых" точках. Кроме того, сейчас проходит пилотный проект по автооплате парковок.

Третий блок — бесключевой доступ водителя. За счет исключения "пустых" перемещений и сокращения офисных операций компания рассчитывает снизить операционные издержки до 15%.

"Трейд-Такси" - сервис заказа такси, работающий в Москве и Московской области более десяти лет. Компания одновременно агрегирует заказы и управляет собственным автопарком, который включает более 4 000 автомобилей.