У корпорации остаются убыточные предприятия, отметил ее генеральный директор Андрей Пучков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Доход Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) за текущий год может составить порядка 400 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

"Мы планируем, что выручка будет превышать 400 млрд [рублей] по этому году. То, что касается финансового результата, - мы в прошлом году впервые за достаточно долгий период получили на головной структуре ОСК позитивный финансовый результат. Планируем, что результат этого года будет сопоставим с прошлогодним", - сказал он журналистам.

Пучков отметил, что у корпорации остаются убыточные предприятия. "В совокупности посмотрим по результатам года, что будет. Объявим позже", - добавил генеральный директор ОСК.