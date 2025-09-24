Генеральный директор корпорации Андрей Пучков отметил, что есть задел из ранее законтрактованных судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность строительства линейки лайнеров - аналога плавучих трехзвездочных гостиниц. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОСК Андрей Пучков на полях международной выставки и конференции "Нева-2025".

"Ведем дискуссию с рядом заказчиков о возможности расширения линейки строящихся пассажирских судов, чтобы возводить не только пятизвездочные плавучие отели. У нас еще планируется линейка целая. Это плавучие гостиницы, назовем их так. Обсуждаются идеи по строительству более демократичного сегмента лайнеров - условный аналог плавучих трехзвездочных гостиниц. Посмотрим. Там экономика, конечно, будет опять же превалировать, но таких идей достаточное количество. Мы спланируем, если спрос будет. Нам пассажиры интересны. Это хорошая ниша, в которой мы, как я считаю, потихоньку руку набиваем", - ответил Пучков на соответствующий вопрос ТАСС.

Он отметил, что у ОСК имеется задел из ранее законтрактованных судов. Это, в частности, круизные лайнеры смешанного плавания "Карелия", которые строятся на судозаводе "Красное Сормово". "У нас есть пассажирские суда, катамараны - "Котлины" и "Сомерсы". Эту линейку планируем продолжать. Она воспринята бизнесом как достаточно эффективная. И у нас заказов достаточно много", - добавил Пучков.