Гендиректор ОСК: реновация "Северной верфи" позволит создать морскую платформу

Применение платформенного подхода к морским судам не будет обязательным, отметил Андрей Пучков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может разработать унифицированную платформу для строительства морских судов после реновации "Северной верфи". Об этом сообщил журналистам генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

"Пока «Северная верфь» не будет реновирована, мы можем, конечно, сейчас разработать морскую [унифицированную] платформу. Но реализовывать это мы будем в тот момент, когда «Северная верфь» заработает по-новому. Поэтому мы процессы запускаем параллельно. Если мы говорим о том, что конец 2028 - начало 2029 года - это время, когда при хорошем стечении обстоятельств «Северная верфь» сможет в рамках новой производственной системы начинать создавать суда, значит, к этому времени приблизительно платформа должна появиться в проекте. Чуть раньше, конечно, чтобы с клиентами это можно было проработать", - сказал он.

По мнению главы ОСК, применение платформенного подхода к морским судам не будет обязательным. "Ледоколы так строиться не будут. Мы говорим, все-таки, про торговый флот", - подчеркнул Пучков.

Ранее ОСК представила на международной выставке "Нева-2025" унифицированную платформу для строительства судов типа река - море - универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров.