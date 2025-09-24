Рынок акций России в начале основной торговой сессии снижается

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 8,3 копейки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 700 пунктов впервые с 14 июля 2025 года и снижается более чем на 2,7%, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 2,75% - до 2 682,75 и 1 013,94 пункта соответственно. Курс юаня рос на 8,3 коп. - до 11,787 руб.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение на 2,56% и находились на уровне 2 688 и 1 015,92 пункта соответственно. В то же время курс юаня перешел к снижению на 4,6 коп. - до 11,75 руб.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии демонстрировал снижение на 2,03% и находился на уровне 2 702,7 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск. 23 сентября индекс Мосбиржи в вечернюю сессию снижался на 2%, до 2 695,28 пункта, опускаясь ниже значения в 2 700 пунктов впервые с 14 июля. Таковы данные биржевой площадки на 22:46 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 8,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,787 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 11,751 рубля (+4,75 копейки).

Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии опустился ниже 2 700 пунктов впервые с 14 июля 2025 года - данные биржи.