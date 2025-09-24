Новое оборудование обеспечит атомную, нефтегазовую, судостроительную отрасли кузнечными слиткам

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Инженеры в Челябинске создали энергетические установки, способные обеспечить бесперебойную работу уникального российского металлургического оборудования - трехпостовой печи электрошлакового переплава ЭШП-80. Запуск этой печи позволит получать в России сплавы, которые сохраняют свои свойства в экстремальных условиях, сообщили ТАСС в Минпроме Челябинской области.

"Уникальная трехпостовая печь электрошлакового переплава ЭШП-80 была смонтирована на одном из металлургических предприятий Санкт-Петербурга, но для ее бесперебойной работы не было подходящего энергетического оборудования. На помощь пришли инженеры из Челябинска, они создали подходящее решение. Теперь работа печи позволит нарастить выпуск спецсталей в нашей стране, даст возможность получать для критически важных отраслей промышленности другие сплавы, сохраняющие свойства даже при длительном воздействии высокой температуры, давления и радиации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, созданное в Челябинске энергетическое оборудование оснастили дистанционным управлением. Все устройства снабжены моторным приводом аппаратной тележки и заземляющих ножей. Внутри оборудования установили видеокамеры, чтобы можно было контролировать положение вакуумного выключателя, отключение, включение.

По данным властей, работа новой печи обеспечит атомную, нефтегазовую, судостроительную отрасли высококачественными кузнечными слиткам массой от 15 до 80 тонн, из которых получают листы и поковки.