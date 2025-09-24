По словам спецпредставителя российского президента, пока не будет решен вопрос снятия санкций, скорее всего, такое сотрудничество не будет развиваться

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон могут договориться по вопросу добычи редкоземельных металлов на Аляске. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

"Мы хорошо знаем Аляску исторически. Пушнину добывали, лес, жир китовый и так далее. Но тем не менее, конечно, за это время кое-что изменилось. Я думаю, что вопрос стоял конкретно об одном - о совместной добыче полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Вот об этом была речь, и об этом говорили. Но пока это остается вопросом, опять же, зависимым от политики. Хотя [президент США Дональд] Трамп недавно опять упоминал об этом", - сказал он.

"Но пока не будет решен главный вопрос снятия санкций, сегодня, скорее всего, такое сотрудничество не будет развиваться", - добавил Титов.

22 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обсуждает сегодня возможность совместной работы с Соединенными Штатами в контексте получения сжиженного природного газа, причем не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.

Встреча на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:30 мск.