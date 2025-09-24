Отремонтированная часть дороги стала самым протяженным объектом 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Ремонт участка Приморского шоссе длиной в 30 километров завершили в Петербурге. Отремонтированная часть дороги стала самым протяженным объектом 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора города.

"В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в нормативное состояние приведены 30 километров Приморского шоссе в Курортном районе - от Вокзальной улицы в поселке Солнечное до реки Приветной", - отмечается в сообщении.

В ходе проведенных работ на проезжую часть уложено около 370 тыс. кв. метров нового асфальтобетонного покрытия, поверх которого нанесена разметка из термопластика. Для улучшения прочности и износостойкости покрытия применен щебеночно-мастичный асфальтобетон с полимерно-битумными связующими.

"Ремонт столь значительного отрезка Приморского шоссе - знаковое событие дорожного сезона. Одна из наиболее протяженных магистралей города связывает Петербург с Ленинградской областью, ведет к многочисленным детским лагерям, санаториям и базам отдыха", - приводятся слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Модернизация Приморского шоссе проводится поэтапно. В 2022-м году был обновлен участок между Планерной улицей и Горским ручьем, а в 2023-м - работы охватили участок от Горского ручья до Вокзальной улицы в поселке Солнечное.