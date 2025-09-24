Но в России высокая база прошлых лет, отметил министр экономического развития РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития в 2026 году ожидает паузу в росте инвестиций, однако на высокой накопленной базе прошлых лет. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.

"В следующем году планируем паузу в росте инвестиций. По итогам первого полугодия инвестиции выросли на 4,3% в годовом выражении. За последние четыре года накопленный рост реальных инвестиций составил 36%", - сказал министр, отметив, что в РФ высокая база прошлых лет.