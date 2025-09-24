Встречи пройдут в рамках 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российская делегация планирует провести около 30 двусторонних встреч с государствами - членами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в рамках 42-й Ассамблеи ИКАО в Монреале (Канада) для обсуждения сотрудничества как в воздушном сообщении, так и в вопросах летной годности и сертификации воздушных судов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

"На полях Ассамблеи российская делегация планирует провести около 30 двусторонних встреч с государствами - членами ИКАО для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества: от воздушного сообщения до летной годности и сертификации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с замминистра транспорта Владимиром Потешкиным примет участие в работе 42-й сессии Ассамблеи. В рамках деятельности рабочих органов ИКАО российская сторона представит документы о передовых практиках, применяемых в РФ в сфере гражданской авиации. Также на обсуждение будет вынесен ряд конструктивных предложений для систематического совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы международной гражданской авиации, повышения уровня безопасности полетов и авиационной безопасности. Кроме того, планируется обсудить внедрение инновационных технологий и цифровых решений в сфере воздушного транспорта и обеспечение устойчивого развития гражданской авиации с учетом современных требований к охране окружающей среды.

В Минтрансе уточнили, что в состав российской делегации вошли представители Минтранса России, Росавиации, Ространснадзора, Минпромторга, МИД, Минэкономразвития, представительства России при ИКАО, а также сотрудники ведущих аэропортов и научных учреждений.

"В ближайшие 2 недели предстоит насыщенная работа. Специалисты делегации будут активно участвовать в работе основных органов Ассамблеи - исполнительного комитета, административной, экономической, технической и юридической комиссий. В рамках повестки, включающей 39 пунктов, запланировано рассмотрение более 500 рабочих документов. В ходе заседаний будут обсуждаться ключевые технические вопросы, проблемы безопасности полетов, а также последствия неправомерного санкционного давления", - рассказали в министерстве.