Авиация РФ продолжает развиваться, несмотря на неправомерные ограничения некоторых государств

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российская авиация продолжает развиваться, несмотря на неправомерные ограничения ряда государств, а иностранные авиаперевозчики сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией. Об этом сообщили в Минтрансе РФ к участию в открытии 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале (Канада).

"Несмотря на неправомерные односторонние ограничительные меры ряда государств - в нарушение Чикагской конвенции и норм международного права, - российская гражданская авиация продолжает развиваться, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией", - говорится в сообщении.