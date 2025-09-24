В регуляторе отметили, что концепция национальной цифровой инфраструктуры включает три направления цифровизации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России предложил обсудить критерии, по которым в дальнейшем будет приниматься решение об участии регулятора в создании компонентов цифровой инфраструктуры финансового рынка. Об этом говорится в докладе для общественных консультаций, опубликованном на сайте регулятора.

"Концепция национальной цифровой инфраструктуры (НЦИ) включает три направления цифровизации - идентификацию, платежи и обмен данными. В развитии НЦИ могут принимать участие и государство, и бизнес. Банк России предлагает обсудить критерии, по которым в дальнейшем будет приниматься решение об участии регулятора в создании компонентов цифровой инфраструктуры финансового рынка", - отмечается в сообщении.

В докладе поднимаются ключевые для финансового рынка вопросы о том, кто и на каких условиях должен создавать сервисы для граждан и бизнеса, какова роль государства и участников рынка при создании компонентов НЦИ, какие правила и критерии могут использоваться при принятии решения о создании компонентов НЦИ на стороне государства или участников рынка и при каких условиях можно рассматривать передачу участникам рынка ранее созданных компонентов НЦИ.

Ответы на вопросы, замечания и предложения к документу можно направлять в Банк России до 31 октября 2025 года, отмечается в сообщении.

Тема национальной цифровой инфраструктуры станет одной из ключевых на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис 2025", который пройдет на федеральной территории Сириус с 8 по 10 октября.